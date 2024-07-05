Помощник президента России назвал разговор Путина и Орбана откровенным

Ушаков: Путин и Орбан провели откровенную беседу по вопросам, касающимся Украины

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провели откровенный разговор по всем вопросам, касающимся конфликта на Украине. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.

«Премьер и президент друг друга хорошо знают, поэтому был вполне откровенный разговор по всем острым вопросам», — рассказал он.

По словам помощника российского лидера, украинский конфликт был затронут в числе основных тем, однако политики обсудили и двусторонние вопросы.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин и Орбан могут пообщаться без делегаций. Он отметил, что если лидеры посчитают необходимым, то они могут перейти в режим тет-а-тет.