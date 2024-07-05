Песков сообщил о возможности диалога тет-а-тет между Путиным и Орбаном

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время переговоров могут при желании пообщаться без делегаций. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.
По его словам, сначала лидеры пообщаются в составе сопровождающих лиц. Затем делегации в том же составе перейдут к беседе за рабочим ланчем.
«Если лидеры посчитают необходимым, то они всегда могут перейти в режим тет-а-тет», — отметил представитель Кремля.
5 июля самолет с Виктором Орбаном на борту приземлился в аэропорту Внуково в Москве. Он прилетел в Россию для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.