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14:15, 5 июля 2024Мир

Песков сообщил о возможности диалога тет-а-тет между Путиным и Орбаном

Песков: Путин и Орбан могут при желании пообщаться тет-а-тет, без делегаций

Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время переговоров могут при желании пообщаться без делегаций. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

По его словам, сначала лидеры пообщаются в составе сопровождающих лиц. Затем делегации в том же составе перейдут к беседе за рабочим ланчем.

«Если лидеры посчитают необходимым, то они всегда могут перейти в режим тет-а-тет», — отметил представитель Кремля.

5 июля самолет с Виктором Орбаном на борту приземлился в аэропорту Внуково в Москве. Он прилетел в Россию для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

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      Лина Пивоварова
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