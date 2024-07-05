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14:40, 5 июля 2024Бывший СССР

Президент Литвы заявил о вреде авторитету Венгрии от визита Орбана в Москву

Президент Литвы Науседа: визит Орбана в Москву вредит авторитету Венгрии
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Valeriy Sharifulin / Sputnik / Reuters

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана вредит авторитету страны, передает ТАСС.

«Одностороннее решение премьер-министра Виктора Орбана поехать в Москву никоим образом не отражает позицию Евросоюза. Это вредит авторитету председательства Венгрии в Совете ЕС», — заявил Науседа.

Помимо этого, премьер-министр Латвии Эвика Селиня заявила, что действия Орбана подрывают усилия по достижению победы для Украины.

Ранее венгерский лидер заявил, что Венгрия скоро станет единственной страной в Европе, которая сможет вести диалог и с Россией, и с Украиной. По словам главы венгерского правительства, количество стран, которые могут говорить и с российской, и с украинской стороной конфликта, уменьшается, и Венгрия скоро станет единственной, кто говорит и с Москвой, и с Киевом.

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      Валентин Карант
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