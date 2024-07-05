Орбан обозначил роль Венгрии в диалоге между Россией и Украиной

Орбан: Венгрия станет единственной страной, ведущей диалог и с РФ, и с Украиной

Венгрия скоро станет единственной страной в Европе, которая сможет вести диалог и с Россией, и с Украиной. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве, сообщает ТАСС.

По словам главы венгерского правительства, количество стран, которые могут говорить и с российской, и с украинской стороной конфликта, уменьшается, а Венгрия скоро станет единственной, кто говорит и с Москвой, и с Киевом.

Ранее Орбан раскрыл причину поездки в Россию. Он заявил, что его визит в Москву является продолжением его мирной миссии после переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским, которые прошли в Киеве 2 июля.