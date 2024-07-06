Премьер Венгрии Орбан назвал политику НАТО противоречащей ценностям альянса

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал политику НАТО противоречащей основным ценностям альянса. Об этом политику упомянул в статье для издания Newsweek.

«Сегодня вместо мира на повестке — стремление к войне, вместо обороны — нападение. Это все противоречит основополагающим ценностям НАТО», — посетовал он.

По словам Орбана, стоит помнить о том, что самый успешный военный альянс в мировой истории начинался как мирный проект. Как отметил премьер Венгрии, сегодня перед НАТО также стоит задача сохранить объединение как мирный проект.

Орбан отметил, что в последнее время все больше голосов внутри альянса приводят доводы в пользу необходимости или даже неизбежности военной конфронтации с другими мировыми геополитическими силами. И это представление о неизбежной конфронтации работает «как самоисполняющееся пророчество», добавил венгерский премьер.

Виктор Орбан прилетел в российскую столицу в пятницу, 5 июля, для переговоров с президентом страны Владимиром Путиным. Премьер отметил, что его поездка в Россию является следующим шагом для продолжения «мирной миссии». 2 июля Орбан приезжал в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В свою очередь, Путин после переговоров заявил, что с премьер-министром Венгрии состоялся полезный разговор. Он отметил, что в основе двусторонних отношений России и Венгрии лежат здоровый прагматизм и взаимная выгода.