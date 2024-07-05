Путин прокомментировал переговоры с Орбаном

Путин заявил, что с премьером Венгрии Орбаном состоялся полезный разговор

Президент России Владимир Путин заявил, что с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном состоялся полезный разговор. Так российский лидер прокомментировал прошедшие переговоры в Москве, его слова приводит ТАСС.

Россия и Венгрия сотрудничают в различных сферах, сказал президент. «Ключевыми принципами являются здоровый прагматизм и взаимная выгода», — подчеркнул он.

5 июля Виктор Орбан прилетел в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Премьер-министр Венгрии отметил, что его визит в Россию является следующим шагом для продолжения «мирной миссии».

Владимир Путин после переговоров прокомментировал их содержание. По его словам, Орбан рассказал ему о своем недавнем визите в Киев и деталях переговоров с украинским руководством. В частности, российский лидер отметил, что венгерский глава правительства предлагал Владимиру Зеленскому «прекратить огонь» для начала мирных переговоров.