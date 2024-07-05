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16:58, 5 июля 2024Мир

Путин раскрыл содержание переговоров об Украине с Орбаном

Путин заявил, что обсудил с Орбаном пути завершения конфликта на Украине

Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

В рамках переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном состоялось обсуждение способов урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.

«Безусловно, состоялся обстоятельный, прямой и честный обмен мнениями по актуальной международной повестке, в том числе и по украинскому кризису. Мы с премьером Орбаном обсудили возможные пути его урегулирования», — отметил президент.

Путин также добавил, что Орбан рассказал ему о своем недавнем визите в Киев и деталях переговоров с украинским руководством. В частности, российский лидер отметил, что венгерский глава правительства предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому «прекратить огонь» для начала мирных переговоров.

Ранее Виктор Орбан прибыл в Москву с официальным визитом для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

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      Дарья Устьянцева
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