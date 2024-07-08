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10:03, 8 июля 2024Мир

Си Цзиньпин призвал стороны украинского конфликта не подливать масло в огонь

Си Цзиньпин: сейчас важно не подливать масло в огонь украинского конфликта

Фото: Press Service of the President of Kazakhstan/Handout / Reuters

Всем сторонам украинского конфликта сейчас важно не подливать масло в огонь. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, сообщает РИА Новости.

«Сейчас важным моментом является соблюдение таких принципов как недопущение расплескивания театра военных действий, эскалации боевых действий, подливания масла в огонь какой-либо из сторон», — сказал китайский лидер на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Пекине.

По его словам, скорейшее прекращение огня и боевых действий, а также поиск политического решения отвечает интересам всех сторон.

Ранее венгерский премьер на переговорах с Си Цзиньпином высоко оценил мирную инициативу Китая по украинскому конфликту. Он подчеркнул, что для Венгрии очень важно, что Китай настаивает на том, чтобы во всем мире был мир, а не война.

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      Семен Александров
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