Премьер Венгрии раскрыл детали переговоров с Путиным и Зеленским

Орбан: РФ и Украина считают, что перемирие будет отвечать интересам противника

Временное перемирие в конфликте на Украине будет отвечать интересам противника, поскольку «он сможет перестроиться и подготовиться к продолжению войны». Так на вопрос премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, возможно ли прекращение огня, которое ускорит переговоры о мире, ответил и президент России Владимир Путин, и украинский лидер Владимир Зеленский, сообщает Bild.

Премьер подчеркнул, что и в Москве, и в Киеве сейчас «думают наоборот» — что нужно «сначала заключить мирное соглашение, а затем опустить оружие». По его словам, у российского президента есть «четкое представление, что будет происходить и как Россия победит». Аналогичная ситуация и в Киеве. «[У Путина] все просто: смотрите на факты, источники энергии, численность населения», — добавил Орбан.

Глава венгерского правительства также выразил уверенность, что в следующие месяцы ситуация на Украине станет гораздо хуже. «Там больше оружия, и россияне настроены решительно (...) Обе стороны вкладывают в это большие усилия. Даже украинцы стали оптимистичнее, так как получили много качественного оружия», — констатировал он.

Ранее Орбан заявил о непобедимости России. По мнению политика, трудно даже представить, что Москву можно победить, учитывая ее военно-техническое оснащение.