Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:13, 8 июля 2024Мир

Премьер Венгрии раскрыл детали переговоров с Путиным и Зеленским

Орбан: РФ и Украина считают, что перемирие будет отвечать интересам противника

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Временное перемирие в конфликте на Украине будет отвечать интересам противника, поскольку «он сможет перестроиться и подготовиться к продолжению войны». Так на вопрос премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, возможно ли прекращение огня, которое ускорит переговоры о мире, ответил и президент России Владимир Путин, и украинский лидер Владимир Зеленский, сообщает Bild.

Премьер подчеркнул, что и в Москве, и в Киеве сейчас «думают наоборот» — что нужно «сначала заключить мирное соглашение, а затем опустить оружие». По его словам, у российского президента есть «четкое представление, что будет происходить и как Россия победит». Аналогичная ситуация и в Киеве. «[У Путина] все просто: смотрите на факты, источники энергии, численность населения», — добавил Орбан.

Глава венгерского правительства также выразил уверенность, что в следующие месяцы ситуация на Украине станет гораздо хуже. «Там больше оружия, и россияне настроены решительно (...) Обе стороны вкладывают в это большие усилия. Даже украинцы стали оптимистичнее, так как получили много качественного оружия», — констатировал он.

Ранее Орбан заявил о непобедимости России. По мнению политика, трудно даже представить, что Москву можно победить, учитывая ее военно-техническое оснащение.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Россия ударила ракетами по военному заводу в Киеве. Что известно об атаке «Кинжалами»?

      Найденный россиянином на дне водохранилища гранатомет попал на видео

      Стало известно о смене командующего Балтийским флотом

      В Киеве разрушено несколько подстанций

      Представитель SHAMAN ответил на сообщения об отъезде певца из-за мобилизации в 2022 году

      Стартап по производству «зеленого» железа привлек инвесторов

      Макрон отказался принять отставку премьера Франции

      Стали известны кандидаты на пост губернатора Петербурга

      В Киеве снова произошли взрывы

      Кушанашвили рассказал о звонках Пугачевой в больницу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше