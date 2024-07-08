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11:37, 8 июля 2024Мир

Орбан заявил о непобедимости России

Премьер Венгрии Орбан: трудно представить, что Россию можно победить

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о непобедимости России, отметив, что ее поражение трудно вообразить. Такое мнение он выразил в интервью на YouTube-канале немецкого издания Bild.

«Если смотреть на солдат, оружие и технологии, которые используются в войне, то трудно даже представить, что Россию можно победить», — заявил премьер.

Говоря о шансах поражения России, Орбан призвал посмотреть на «факты, источники энергии, численность населения» страны. По мнению венгерского премьера, вероятность того, что российская сторона может проиграть в украинском конфликте, «невозможно подсчитать».

Ранее венгерский премьер сообщил, что в ходе своего визита в Москву предложил президенту России Владимиру Путину рассмотреть возможность временного прекращения огня на Украине.

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