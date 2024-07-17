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20:57, 17 июля 2024Мир

Лавров назвал второй мирный саммит по Украине неприемлемым для России

Лавров: второй мирный саммит по Украине содержит неприемлемые для РФ подходы

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Второй мирный саммит по завершению украинского конфликта содержит подходы, неприемлемые для России и других заинтересованных в мирном урегулировании стран. С таким заявлением в ООН выступил глава МИД РФ Сергей Лавров, его цитирует ТАСС.

«Говоря о том, чем же там будут заниматься, все так или иначе формулировали односторонние, абсолютно неприемлемые для нас и для многих других — искренне заинтересованных в мире — подходы», — сказал россиский министр.

Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что мирная конференция по Украине в Швейцарии не была переговорами из-за отсутствия России. Дипломат подчеркнула, что для урегулирования конфликта необходимо участие обеих сторон конфликта.

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      Виктория Кондратьева
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