Лавров назвал второй мирный саммит по Украине неприемлемым для России

Лавров: второй мирный саммит по Украине содержит неприемлемые для РФ подходы

Второй мирный саммит по завершению украинского конфликта содержит подходы, неприемлемые для России и других заинтересованных в мирном урегулировании стран. С таким заявлением в ООН выступил глава МИД РФ Сергей Лавров, его цитирует ТАСС.

«Говоря о том, чем же там будут заниматься, все так или иначе формулировали односторонние, абсолютно неприемлемые для нас и для многих других — искренне заинтересованных в мире — подходы», — сказал россиский министр.

Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что мирная конференция по Украине в Швейцарии не была переговорами из-за отсутствия России. Дипломат подчеркнула, что для урегулирования конфликта необходимо участие обеих сторон конфликта.