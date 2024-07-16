Песков прокомментировал заявления Зеленского об участии России во втором саммите мира

Песков: саммит мира Зеленского в Швейцарии вовсе не был саммитом мира

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского об участии Москвы во втором саммите мира после прошедшего первого в Швейцарии, передает «Звезда».

«Первый саммит мира вовсе не был саммитом мира, поэтому что он имеет в виду, надо сначала понять», — заявил пресс-секретарь.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон поддержит решение Украины пригласить Россию на следующий мирный саммит.

Он подчеркнул, что соответствующее решение будет принимать Киев. «Когда и если они захотят пригласить Россию на саммит, мы, конечно, это поддержим», — пообещал Миллер.