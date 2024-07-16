Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:46, 16 июля 2024Бывший СССР

Песков прокомментировал заявления Зеленского об участии России во втором саммите мира

Песков: саммит мира Зеленского в Швейцарии вовсе не был саммитом мира

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского об участии Москвы во втором саммите мира после прошедшего первого в Швейцарии, передает «Звезда».

«Первый саммит мира вовсе не был саммитом мира, поэтому что он имеет в виду, надо сначала понять», — заявил пресс-секретарь.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон поддержит решение Украины пригласить Россию на следующий мирный саммит.

Он подчеркнул, что соответствующее решение будет принимать Киев. «Когда и если они захотят пригласить Россию на саммит, мы, конечно, это поддержим», — пообещал Миллер.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      «Нет для них права на жизнь». Медведев призвал казнить бойцов «Азова», застреливших российского военнопленного

      Показаны последствия мощного пожара на российском заводе после атаки дрона

      Офицер ВСУ Червинский не сможет внести залог для освобождения

      Вопрос о продлении ареста замглавы Генштаба Шамарина рассмотрят 18 июля

      В Кремле оценили посредничество Трампа в конфликте на Украине

      Песков назвал сроки следующей прямой линии с Путиным

      В Кремле заявили о желании Путина проехать за рулем по трассе М-11

      Песков прокомментировал заявления Зеленского об участии России во втором саммите мира

      Роналду оказался худшим игроком Евро-2024 по одному показателю

      СКР взялся расследовать обстоятельства расстрела российского военного бойцами «Азова»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше