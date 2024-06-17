В Швейцарии объяснили изменение числа авторов коммюнике по Украине

МИД Швейцарии заявил о праве стран отказаться подписывать коммюнике по Украине

В МИД Швейцарии объяснили процедуру присоединения стран к коммюнике по итогам саммита мира по Украине после данных об отзыве подписей Ирака и Иордании. Об этом ведомство высказалось в беседе с РБК.

«Делегации, желающие присоединиться к совместному коммюнике, должны были до вечера перед конференцией проинформировать об этом Швейцарию», — заявил швейцарский МИД.

Дипломаты добавили, что коммюнике является «живым документом», который страны могут поддержать в любой момент. Это право есть и у тех государств, которые не участвовали в мирном саммите по Украине. Кроме того, у государств есть право отказаться подписывать соглашение.

Ранее официальный представитель МИД Швейцарии Валентин Клива сообщил, что Ирак и Иордания изначально не подписывали коммюнике по итогам саммита по Украине и попали в список стран, подписавших его, по ошибке.