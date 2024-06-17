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11:50, 17 июня 2024Мир

Две страны по ошибке попали в список подписавших коммюнике по Украине

МИД Швейцарии: Ирак и Иордания не подписывали итоговый коммюнике по Украине

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Ирак и Иордания изначально не подписывали коммюнике по итогам саммита по Украине и попали в список стран, подписавших его, по ошибке. Об этом заявил официальный представитель МИД Швейцарии Валентин Клива, его слова передает РИА Новости.

«Ирак и Иордания не заявляли о своем несогласии с текстом коммюнике и поэтому были добавлены в число подписавших. Затем они попросили исключить свои страны из списка уже после публикации заключительного документа, что и было сделано Швейцарией. Это была просто проблема координации», — сообщил представитель.

Он также добавил, что «ни у одной другой делегации не было подобной проблемы», поэтому список позже не менялся.

Ранее замглавы МИД Индии Паван Капур заявил, что урегулирование на Украине возможно в случае договоренностей, приемлемых для обеих сторон конфликта, поэтому Нью-Дели отказался подписывать итоговую декларацию «мирного саммита» в Швейцарии.

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      Дарья Устьянцева
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