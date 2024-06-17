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01:30, 17 июня 2024Мир

Индия объяснила отказ от подписи итоговой декларации саммита по Украине

Капур: Индия отказалась подписать декларацию по Украине из-за неучастия России
Паван Капур

Паван Капур. Фото: Michael Buholzer / Reuters

Урегулирование на Украине возможно в случае договоренностей, приемлемых для обеих сторон конфликта, поэтому Индия отказалась подписывать итоговую декларацию «мирного саммита» в Швейцарии, объяснил замглавы МИД Паван Капур, представлявший Дели на этой встрече. Об этом говорится на сайте ведомства.

По его словам, Индия придерживается позиции о том, что прекращение конфликта «требует объединения усилий всех заинтересованных сторон и искреннего и практического взаимодействия» между Киевом и Москвой.

Ранее Капур заявил, что Индия участвовала в прошедшем в Швейцарии саммите по Украине для понимания различных точек зрения, подходов и вариантов, чтобы найти путь вперед к устойчивому разрешению конфликта.

«Мирный саммит» по Украине проходил 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке с участием 101 делегации разных стран и международных организаций. Россию на конференцию не пригласили.

Организаторы исключили из стран-подписантов итогового коммюнике Иорданию и Ирак. Причины этого решения не называются. Таким образом, под документом подписались 82 делегата — 78 стран и 4 организации.

Согласно принятому коммюнике, для достижения мира необходим диалог обеих сторон, и им следует обсудить прописанные положения. Они включают в себя пункты о том, что все украинские атомные станции должны работать под контролем Киева и наблюдением МАГАТЭ. Также украинская сторона должна получить доступ к своим портам на Черном и Азовском морях и иметь возможность без ограничений поставлять свою сельхозпродукцию третьим странам. Еще одно условие — обмен всех военнопленных и возвращение вывезенных в Россию украинских детей домой.

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      Марина Совина
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