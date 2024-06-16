Число поддержавших итоги швейцарской конференции стран сократилось

Организаторы швейцарской конференции исключили из коммюнике Иорданию и Ирак

Число стран, поддержавших коммюнике по итогам конференции в швейцарском Бюргенштоке сократилось с 80 до 78. На это обратило внимание ТАСС.

Отмечается, что организаторы исключили из стран-подписантов Иорданию и Ирак. Причины этого решения не называется.

Таким образом, под итоговым коммюнике подписались 82 делегата — 78 стран и 4 организации. Согласно принятому документу, для достижения мира необходим диалог обеих сторон, и им следует обсудить прописанные положения. Они включают в себя пункты о том, что все украинские атомные станции должны работать под контролем Киева и наблюдением МАГАТЭ. Также украинская сторона должна получить доступ к своим портам на Черном и Азовском морях и иметь возможность без ограничений поставлять свою сельхозпродукцию третьим странам. Еще одно условие — обмен всех военнопленных и возвращение вывезенных в Россию украинских детей домой.