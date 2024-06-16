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14:52, 16 июня 2024Мир

Итоговый документ саммита в Швейцарии по Украине поддержали 80 стран

Итоговый документ саммита в Швейцарии поддержали 80 стран из 91

Фото: Urs Flueeler / Pool / Reuters

Итоговый документ саммита в Швейцарии, посвященный украинскому вопросу, поддержали 80 из 91 стран, участвовавших конференции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой ее организаторов.

Так, в частности, в этом списке числятся Соединенные Штаты, страны Евросоюза (ЕС), Швейцария и Турция

Тем временем среди поддержавших документ государств нет Бразилии, Индии и Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что текст декларации по прошедшему в Швейцарии саммиту по Украине готов. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, принципиальные позиции, на которых настаивал Киев, учтены.

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      Фариза Бацазова
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