Итоговый документ саммита в Швейцарии по Украине поддержали 80 стран

Итоговый документ саммита в Швейцарии поддержали 80 стран из 91

Итоговый документ саммита в Швейцарии, посвященный украинскому вопросу, поддержали 80 из 91 стран, участвовавших конференции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой ее организаторов.

Так, в частности, в этом списке числятся Соединенные Штаты, страны Евросоюза (ЕС), Швейцария и Турция

Тем временем среди поддержавших документ государств нет Бразилии, Индии и Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что текст декларации по прошедшему в Швейцарии саммиту по Украине готов. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, принципиальные позиции, на которых настаивал Киев, учтены.