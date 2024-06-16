Участие Индии в саммите по Украине объяснили

Капур: Индия участвовала в саммите по Украине для понимания разных подходов

Индия участвовала в прошедшем в Швейцарии саммите по Украине для понимания различных точек зрения, подходов и вариантов, чтобы найти путь вперед к устойчивому разрешению конфликта, объяснил замглавы МИД Паван Капур, представлявший Дели на этой встрече. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«На наш взгляд, только те варианты, которые приемлемы для обеих сторон, могут привести к прочному миру. В соответствии с этим подходом мы решили избегать ассоциации с совместным коммюнике или любым другим документом, подготовленным по итогам этого саммита», — говорится в комментарии Капура.

По его словам, Индия поддерживает любое коллективное желание способствовать мирному разрешению украинского конфликта и ее участие в конференции в Швейцарии соответствует ее подходу, согласно которому прочный мир можно достигнуть лишь посредством диалога и дипломатии.

Как считают в Дели, такой мир требует «объединения всех заинтересованных сторон и искреннего и практического взаимодействия между двумя сторонами конфликта», поэтому Индия продолжит взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами.

«Мирный саммит» по Украине проходил 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке с участием 101 делегации разных стран и международных организаций. Россию на конференцию не пригласили.

Под итоговым коммюнике подписались 84 делегата — 80 стран и 4 организации. Согласно принятому документу, для достижения мира необходим диалог обеих сторон, и им следует обсудить прописанные положения. Они включают в себя пункты о том, что все украинские атомные станции должны работать под контролем Киева и наблюдением МАГАТЭ. Также украинская сторона должна получить доступ к своим портам на Черном и Азовском морях и иметь возможность без ограничений поставлять свою сельхозпродукцию третьим странам. Еще одно условие — обмен всех военнопленных и возвращение вывезенных в Россию украинских детей домой.