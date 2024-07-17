Лавров заявил о готовности к переговорам по Украине

Лавров: Россия готова к переговорам по Украине

Россия готова к переговорам по Украине, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам заседания СБ ООН. Трансляция велась на YouTube-канале внешнеполитического ведомства.

«Мы готовы к переговорам, но, учитывая печальный опыт разговоров и консультаций с Западом и украинцами...», — сказал он. Дипломат выразил надежду, что на каком-то этапе будет достигнут договор по европейской безопасности, который поспособствует урегулированию украинского кризиса.

Лавров также подчеркнул, что в Москве будут тщательно смотреть на формулировки в потенциальном документе. Глава МИД пообещал заложить туда «предохранители от повторных нечистоплотных, недоговороспособных интерпретаций».

Ранее активисты ворвались на заседание СБ ООН и попытались сорвать речь Лаврова по теме Ближнего Востока.

