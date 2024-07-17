Три активиста пытались сорвать речь Лаврова на заседании Совбеза ООН

Активисты ворвались на заседание Совета Безопасности ООН. Трое людей попытались сорвать речь главы МИД России Сергея Лаврова по теме Ближнего Востока.

Произошедшее также попало на видео, кадры публикует ТАСС. На записи видно, как две женщины поднялись с кресел, держа плакаты с надписями. Утверждается, что они были гостями израильской делегации и встали после речи израильского постпреда в ООН. Женщины начали что-то выкрикивать, предположительно, про заложников ХАМАС.

Присутствующие на заседании, как отмечается, не поняли, чего хотят активисты. «Я не понимаю, вы почетче, почетче скажите, почетче», — отреагировал на происходящее Лавров. Он также попросил повторить произнесенное более четко, однако в этот момент выкрики со стороны активистов были прекращены. Тогда он продолжил говорить о проблемах Ближнего Востока. В это время охрана вывела женщин из зала.

Лавров призвал к прекращению огня на Ближнем Востоке

На заседании СБ ООН министр высказался о том, что Россия настаивает на «постоянном и повсеместном» прекращении огня в ближневосточном конфликте. Лавров заявил, что только тогда станет возможным освобождение 120 израильских заложников и около 9,5 тысячи произвольно арестованных с 7 октября палестинцев.

Также он связал взрыв насилия на Ближнем Востоке с политикой США. «Нынешний беспрецедентный взрыв насилия на Ближнем Востоке во многом стал следствием известной политики США в регионе», — заявил Лавров и напомнил, что об этом говорил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен. Вашингтон же раз за разом применял право вето и блокировал призывы о немедленном, постоянном и повсеместном прекращении огня.

Помимо этого, российский министр на заседании СБ ООН призвал решать конфликт на Ближнем Востоке по определенному принципу — «ни слова о Палестине, без Палестины». Тогда же он указал, что сегодня соседи Израиля, в том числе Ливан, оказались под угрозой втягивания в конфронтацию.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. . Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Активисты и ранее срывали речи политиков

В частности, недавно активисты не дали договорить британскому политику Найджелу Фараджу. За его спиной они вывесили баннер с изображением президента России и подписью «Я люблю Найджела». Фарадж является идеологом Brexit. Позднее в Совете Федерации произошедшее назвали провокацией.

В марте была прервана и речь президента США Джо Байдена во время его доклада «О положении страны». Тогда американскому лидеру помешал отец воевавшего в Афганистане морпеха. Он прокричал «Ворота Эбби», говоря о столице Афганистана, где не стало его сына в 2021-м. Американский политик сделал паузу, а затем продолжил обращение к нации.

В январе климатические активисты попытались помешать и бывшему лидеру США Дональду Трампу. В штате Айова они пришли в зал, где проводилось мероприятие, с плакатом. Также одна из женщин прервала речь политика, на что он порекомендовал ей «идти домой к мамочке».