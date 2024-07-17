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18:15, 17 июля 2024Мир

Лавров призвал к постоянному прекращению огня на Ближнем Востоке

Лавров: Россия выступает за постоянное прекращение огня на Ближнем Востоке

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Россия выступает за постоянное прекращение огня в ближневосточном конфликте, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Его цитирует ТАСС.

«Выступаем за постоянное и повсеместное прекращение огня, что сделает возможным освобождение 120 израильских заложников и около 9,5 тысячи произвольно арестованных с 7 октября палестинцев», — подчеркнул Лавров на заседании Совбеза ООН.

Ранее Лавров также заявил, что Москва поддерживает вступление в ООН Палестины, так как ее суверенитет признан почти 150 государствами.

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      Виктория Кондратьева
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