Лавров призвал к постоянному прекращению огня на Ближнем Востоке

Лавров: Россия выступает за постоянное прекращение огня на Ближнем Востоке

Россия выступает за постоянное прекращение огня в ближневосточном конфликте, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Его цитирует ТАСС.

«Выступаем за постоянное и повсеместное прекращение огня, что сделает возможным освобождение 120 израильских заложников и около 9,5 тысячи произвольно арестованных с 7 октября палестинцев», — подчеркнул Лавров на заседании Совбеза ООН.

Ранее Лавров также заявил, что Москва поддерживает вступление в ООН Палестины, так как ее суверенитет признан почти 150 государствами.