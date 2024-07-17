Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:58, 17 июля 2024Мир

Лавров заявил о поддержке Россией вступления Палестины в ООН

Лавров: Россия поддерживает вступление в ООН Палестины

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Москва поддерживает вступление в ООН Палестины, так как ее суверенитет признан почти 150 государствами. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«В 1949 году мы поддержали заявку Израиля на членство в ООН — при условии выполнения резолюций 181 и 194 Генеральной Ассамблеи о Плане раздела Палестины и праве палестинских беженцев на возвращение (...) Так же и сегодня мы поддерживаем вступление Палестины, суверенитет которой признали уже без малого 150 стран, в ряды всемирной организации», — рассказал дипломат.

Лавров также подчеркнул, что Россия поддерживает членство Палестины в организации ровно на тех же основаниях, по которым в нее вступил Израиль.

16 июля Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, где будет председательствовать на открытых дебатах министерского уровня Совета Безопасности (СБ). Одной из центральных тем является повестка Палестины.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Активисты попытались сорвать выступление Лаврова в ООН

      Российская компания создала спутник ArcticSat для изучения космической погоды

      Врач назвал снижающие риск развития онкологии виды спорта

      Западные аналитики заявили о ближайших трех самых тяжелых месяцах для ВСУ

      На Украине анонсировали отказ от вручения повесток на улице

      Двое диверсантов попали на видео при поджоге вышки связи в российском регионе

      Пожар в здании Центра цифровизации образования в Москве попал на видео

      Евросоюз выделил 4,2 миллиарда евро помощи Украине

      Россиянин открыл аварийный люк самолета из-за жары в салоне

      Экс-полковник СБУ анонсировал крупные бои перед окончанием конфликта на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше