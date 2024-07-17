Лавров заявил о поддержке Россией вступления Палестины в ООН

Лавров: Россия поддерживает вступление в ООН Палестины

Москва поддерживает вступление в ООН Палестины, так как ее суверенитет признан почти 150 государствами. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«В 1949 году мы поддержали заявку Израиля на членство в ООН — при условии выполнения резолюций 181 и 194 Генеральной Ассамблеи о Плане раздела Палестины и праве палестинских беженцев на возвращение (...) Так же и сегодня мы поддерживаем вступление Палестины, суверенитет которой признали уже без малого 150 стран, в ряды всемирной организации», — рассказал дипломат.

Лавров также подчеркнул, что Россия поддерживает членство Палестины в организации ровно на тех же основаниях, по которым в нее вступил Израиль.

16 июля Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, где будет председательствовать на открытых дебатах министерского уровня Совета Безопасности (СБ). Одной из центральных тем является повестка Палестины.