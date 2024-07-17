Лавров связал взрыв насилия на Ближнем Востоке с политикой США

Лавров: взрыв насилия на Ближнем Востоке стал следствием политики США в регионе

Беспрецедентный взрыв насилия на Ближнем Востоке во многом стал следствием политики США в регионе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН по ситуации на Ближнем Востоке, прямая трансляция ведется на официальном сайте ООН.

«Нынешний беспрецедентный взрыв насилия на Ближнем Востоке во многом стал следствием известной политики США в регионе. Следствием той самой дипломатии, об "эффективности" которой нам вот уже почти 10 месяцев рассказывают американские представители, требуя свернуть работу на площадке Совета Безопасности ООН», — подчеркнул министр.

Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что с таким призывом выступал госсекретарь США Энтони Блинкен, а Вашингтон раз за разом применяет право вето и блокирует призывы о немедленном, постоянном и повсеместном прекращении огня.

Ранее Лавров заверил, что Москва поддерживает вступление Палестины в ООН, так как ее суверенитет признан почти 150 государствами. Он отметил, что Россия поддерживает членство Палестины в организации на тех же основаниях, по которым в нее вступил Израиль.