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09:46, 30 июня 2024Россия

В Совфеде назвали провокацией срыв выступления Фараджа плакатом с Путиным

Пушков: срыв выступления Фараджа плакатом с Путиным является провокацией
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Led By Donkeys / Reuters

Срыв выступления британского политика Найджела Фараджа плакатом с президентом России Владимиром Путиным является провокацией. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Пушков прокомментировал появление плаката с фотографией Путина на сцене в ходе выступления британского политика. По его словам, инцидент является «типичной провокацией» против политиков, указывающих на расширение НАТО до границ России как причину конфликта на Украине.

Сенатор подчеркнул, что партия Фараджа «Reform UK» занимает второе место по опросам в преддверии парламентских выборов. «Ядовитые плакатики тут врагам Фараджа вряд ли помогут», — добавил он.

Ранее группа Led By Donkeys сорвала выступление Фараджа после того, как за его спиной опустили дистанционно управляемый баннер с изображением Путина. На плакате, который они опустили, изображен президент России с подписью «Я люблю Найджела».

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      Юрий Леонов
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