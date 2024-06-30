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08:33, 30 июня 2024Мир

Выступление идеолога Brexit сорвали активисты. За его спиной опустили плакат с Путиным

В Британии плакат с Путиным сорвал выступление лидера Reform UK Фараджа
Найджел Фараджа

Найджел Фараджа . Фото: Led By Donkeys / Reuters

Выступление идеолога Brexit Найджела Фараджа сорвали после того, как за его спиной опустили дистанционно управляемый баннер с изображением президента России Владимира Путина. Об этом написала газета The Independent.

Выступление политика сорвала группа активистов

Ответственность за инцидент взяла на себя группа Led By Donkeys, опубликовав видео произошедшего. На плакате, который они опустили, изображен Путин с подписью «Я люблю Найджела».

Последний митинг Найджела Фараджа был сорван после того, как политические активисты опустили за его спиной баннер на дистанционном управлении с изображением Владимира Путина

The Independent

По данным издания, до этого Фарадж признался, что ему не нравится российский президент как личность, однако он восхищается им как политиком, «потому что ему удалось взять под контроль управление Россией».

Ранее политик оказался в центре скандала со счетами

В июне 2023 Фарадж заявил, что банк Coutts, член группы NatWest и один из самых старых банков в мире, заблокировал его личный и бизнес-счета без объяснения причин. Он подчеркнул, что другие кредитные учреждения не хотят видеть его своим клиентом. По словам политика, речь идет о «серьезном политическом преследовании на самом высоком уровне».

Истеблишмент пытается выдавить меня из Великобритании, закрывая мои банковские счета. Мне не дали объяснений, почему это происходит со мной, или права обжаловать его

Найджел Фараджполитик

Фарадж добавил, что на его счету лежит существенная сумма, к которой он не имеет доступа. По его мнению, это произошло, поскольку «банки не хотели, чтобы Brexit случился». «Корпоративная среда никогда меня не простит», — заключил он.

Выход из ЕС стал громким событием в истории Британии

На референдуме в июне 2016 года 52 процента британцев высказались за выход из Евросоюза, а в ночь на 1 февраля 2020 года ее членство в ЕС прекратилось. Вскоре после этого экономике Британии пришлось столкнуться с рядом проблем, включая рост инфляции, а также дефицит водителей, вызванный отъездом многих из них из страны на фоне пандемии коронавируса и Brexit.

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Мэр Лондона Садик Хан заявил, что ущерб британской экономике от Brexit составил 178 миллиардов долларов, или 140 миллиардов фунтов стерлингов.

По данным Cambridge Econometrics, объем экономического производства страны достиг бы в 2023 году 2,34 триллиона фунтов стерлингов, если бы страна осталась в ЕС, что на шесть процентов больше превышало актуальный на тот момент показатель в 2,2 триллиона.

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      Марина Совина
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