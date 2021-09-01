Британцы поплатятся за Brexit

Проблемы с визами, связанные с Brexit, и нехватка водителей привели к росту цен в Великобритании. Исполнительный директор Британского консорциума розничной торговли (BRC) Хелен Дикинсон предупредила, что без действий правительства расплачиваться будут британские потребители, пишет The Guardian.

Экономика Британии столкнулась с растущей инфляцией, согласно данным BRC и исследовательской группы NielsenIQ. Основной проблемой стал дефицит водителей, вызванный тем, что они не могут пройти регулярное тестирование для продления водительских прав, так как автошколы закрыты из-за пандемии коронавируса. Кроме того, многим мигрантам, которые работали дальнобойщиками, пришлось покинуть страну после Brexit.

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Отсутствие работников в логистике привело к сбоям в цепочке поставок, из-за чего просело производство электротоваров, цены на которое и так находятся под давлением из-за глобальной нехватки чипов. Дефицит привел к росту цен на электронику, что увеличило инфляцию непродовольственных товаров на 0,6 процента по сравнению с прошлым месяцем. Такой рост повлиял на общую ситуацию с ценами в Британии, которые в августе увеличились на 0,4 процента по сравнению с прошлым месяцем.

«Без решительных действий правительства британцам придется платить из своего кармана», — заявила Дикинсон из BRC, намекая на последствия Brexit. Она призвала власти увеличить количество проводимых экзаменов по вождению грузовых автомобилей, изменить правила финансирования обучения водителей и предоставить временные визы для мигрантов из стран Европейского союза (ЕС), чтобы уменьшить нехватку персонала, которая привела к сбоям в поставках и дальнейшему дефициту товаров.

В преддверии Рождества ситуация может ухудшиться. Дикинсон предупредила, что люди могут столкнуться с дефицитом выбора и более высокими ценами на привычные товары. Предупреждение было сделано после того, как ритейлер игрушек The Entertainer заявил, что цена на товары может вырасти на 10 процентов в течение 18 месяцев из-за сбоев в цепочке поставок, нехватки рабочей силы и более высоких транспортных расходов. Сеть супермаркетов Iceland также заявила, что нехватка водителей грузовиков может испортить Рождество.

Несмотря на рост инфляции, цены в британских магазинах остаются ниже, чем в ковидном 2020-м. В августе наблюдалась дефляция на 0,8 процента по сравнению с прошлым годом, которая замедлилась с июньского показателя 1,2 процента. «Есть некоторые скромные признаки того, что расходы (на проблемы с поставками — прим. «Ленты.ру») начинают влиять на рост цен на продукцию», — заявила Дикинсон.

Высокий уровень инфляции стал настоящей проблемой для многих стран во всем мире. Резкий рост цен обусловлен рекордными финансовыми программами стимулирования экономического роста. Например, в еврозоне инфляция поднялась до самого высокого уровня за десятилетие. Как ожидает статистическое агентство Евростат, годовая инфляция в еврозоне составит 3 процента в августе по сравнению с 2,2 процентами в июле.