Ценам по всему миру предсказали рост

Нарушения в глобальных цепочках поставок, возникшие из-за пандемии, начали усугубляться с появлением нового штамма коронавируса. Как сообщает CNN, стоимость перевозок стремительно растет, а торговцы предсказывают дефицит товаров к праздникам.
Проблемы в цепочке поставок могут привести к тому, что покупатели столкнутся с высокими ценами и меньшим выбором в преддверии новогодних и рождественских праздников. Такие компании, как Adidas, Crocs и Hasbro, уже предупреждают о сбоях, готовясь к решающему периоду конца года.
«Давление на глобальные цепочки поставок не ослабло, и мы не ожидаем его ослабления в ближайшее время», — рассказал генеральный директор C.H. Robinson (одна из крупнейших логистических фирм в мире — прим. «Ленты.ру») Боб Бистерфельд.
С 11 августа терминал в порту Нинбо-Чжоушань в Китае был закрыт из-за положительного результата на Covid-19 у одного из сотрудников. Частичное закрытие третьего по загруженности контейнерного порта в мире нарушает работу других портов в Китае. Цепочки поставок растягиваются и по ряду других причин: недавние проблемы в порту Яньтянь, нехватка контейнеров, закрытие заводов во Вьетнаме из-за коронавируса и последствия блокировки Суэцкого канала в марте. Судоходные компании ожидают продолжения глобального кризиса.
Несмотря на то, что частичное открытие порта Янтянь заняло всего несколько дней, восстановить нормальную работу удалось только спустя почти месяц. Закрытие терминала Нинбо усугубит проблемы с перевозкой, а это создаст дополнительные трудности для розничных торговцев и компаний, которые пытаются пополнить запасы в преддверии новогоднего сезона. Задержки в портах обернутся забитыми складами.
Под давлением находятся не только морские порты. В аэропорты приходят все большие объемы грузов, так как компании пытаются транспортировать свои товары другими способами. По словам Бистерфельда, в некоторых крупных аэропортах США, таких как Чикаго, возникают задержки до двух недель для получения груза. Усилия по сдерживанию вспышек COVID-19 нарушили движение в аэропортах Шанхая Пудун и Нанкин в Китае.
Генеральный директор Adidas Каспер Рорстед рассказал, что компания не сможет полностью удовлетворить «высокий спрос» на ее продукцию во второй половине года. По его словам, трудности в цепочке поставок «приводили к значительным задержкам и дополнительным расходам на логистику, особенно в связи с тем, что мы все чаще использовали авиаперевозки». По оценке генерального директора Crocs Эндрю Риса, время доставки из Азии выросло вдвое. Компания Hasbro заявила, что увеличивает количество морских перевозчиков, с которыми работает, чтобы обеспечить доступность продуктов в праздничный сезон. Чтобы компенсировать расходы, компания поднимет цены. Финансовый директор Hasbro Дебора Томас считает, что расходы на морские перевозки в этом году будут в среднем в четыре раза выше, чем в прошлом.
«Как мы и прогнозировали в течение нескольких месяцев, в праздничные дни покупатели увидят пустые полки, — рассказал Бистерфельд. — Если вы покупаете большую часть подарков через интернет, делайте это пораньше».
Из-за коронавируса пострадало и производство автомобилей. Цены на машины взлетели из-за дефицита полупроводников, из которых делают микросхемы для современных автомобилей. Потребительский спрос на личный транспорт восстанавливается, но компании не могут его удовлетворить из-за нехватки деталей.