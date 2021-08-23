Ценам по всему миру предсказали рост

Нарушения в глобальных цепочках поставок, возникшие из-за пандемии, начали усугубляться с появлением нового штамма коронавируса. Как сообщает CNN, стоимость перевозок стремительно растет, а торговцы предсказывают дефицит товаров к праздникам.

Проблемы в цепочке поставок могут привести к тому, что покупатели столкнутся с высокими ценами и меньшим выбором в преддверии новогодних и рождественских праздников. Такие компании, как Adidas, Crocs и Hasbro, уже предупреждают о сбоях, готовясь к решающему периоду конца года.

«Давление на глобальные цепочки поставок не ослабло, и мы не ожидаем его ослабления в ближайшее время», — рассказал генеральный директор C.H. Robinson (одна из крупнейших логистических фирм в мире — прим. «Ленты.ру») Боб Бистерфельд.

С 11 августа терминал в порту Нинбо-Чжоушань в Китае был закрыт из-за положительного результата на Covid-19 у одного из сотрудников. Частичное закрытие третьего по загруженности контейнерного порта в мире нарушает работу других портов в Китае. Цепочки поставок растягиваются и по ряду других причин: недавние проблемы в порту Яньтянь, нехватка контейнеров, закрытие заводов во Вьетнаме из-за коронавируса и последствия блокировки Суэцкого канала в марте. Судоходные компании ожидают продолжения глобального кризиса.

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Несмотря на то, что частичное открытие порта Янтянь заняло всего несколько дней, восстановить нормальную работу удалось только спустя почти месяц. Закрытие терминала Нинбо усугубит проблемы с перевозкой, а это создаст дополнительные трудности для розничных торговцев и компаний, которые пытаются пополнить запасы в преддверии новогоднего сезона. Задержки в портах обернутся забитыми складами.

Под давлением находятся не только морские порты. В аэропорты приходят все большие объемы грузов, так как компании пытаются транспортировать свои товары другими способами. По словам Бистерфельда, в некоторых крупных аэропортах США, таких как Чикаго, возникают задержки до двух недель для получения груза. Усилия по сдерживанию вспышек COVID-19 нарушили движение в аэропортах Шанхая Пудун и Нанкин в Китае.

Генеральный директор Adidas Каспер Рорстед рассказал, что компания не сможет полностью удовлетворить «высокий спрос» на ее продукцию во второй половине года. По его словам, трудности в цепочке поставок «приводили к значительным задержкам и дополнительным расходам на логистику, особенно в связи с тем, что мы все чаще использовали авиаперевозки». По оценке генерального директора Crocs Эндрю Риса, время доставки из Азии выросло вдвое. Компания Hasbro заявила, что увеличивает количество морских перевозчиков, с которыми работает, чтобы обеспечить доступность продуктов в праздничный сезон. Чтобы компенсировать расходы, компания поднимет цены. Финансовый директор Hasbro Дебора Томас считает, что расходы на морские перевозки в этом году будут в среднем в четыре раза выше, чем в прошлом.

«Как мы и прогнозировали в течение нескольких месяцев, в праздничные дни покупатели увидят пустые полки, — рассказал Бистерфельд. — Если вы покупаете большую часть подарков через интернет, делайте это пораньше».

Из-за коронавируса пострадало и производство автомобилей. Цены на машины взлетели из-за дефицита полупроводников, из которых делают микросхемы для современных автомобилей. Потребительский спрос на личный транспорт восстанавливается, но компании не могут его удовлетворить из-за нехватки деталей.