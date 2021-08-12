Китай закрыл терминал одного из самых загруженных портов мира из-за коронавируса

В китайском городе Нинбо власти решили закрыть терминал Мэйшань в Нинбо-Чжоушане, одном из самых загруженных по грузообороту контейнерных портов мира. Об этом сообщает Bloomberg.

Причиной принятия решения стал выявленный у работника порта случай коронавируса. По данным издания, первоначально все процессы с входящими в порт и исходящими из него контейнерами были приостановлены «из-за сбоя системы», однако позже стало известно, что один из работников был инфицирован. В настоящее время все работники порта, которые контактировали с заразившимся COVID-19 мужчиной, находятся на карантине.

По подсчетам специалиста консалтинговой компании GardaWorld, сейчас на этот терминал приходится около 25 процентов всех контейнеров порта. Он отметил, что такая «приостановка может серьезно повлиять на обработку и отгрузку».

По данным издания, новый «сбой системы» может вызвать дополнительную нагрузку на процесс поставки товаров — он замедлит логистические операции, что скажется на повышении цен. Кроме того, закрытие терминала «может быть особенно болезненным для мировой экономики», так как многие компании в преддверии новогодних праздников чаще всего отправляют по морю рождественские и праздничные товары.

Помимо этого, ожидаются и последствия для торговли в «Черную пятницу», заявил вице-президент по вопросам маркетинга логистического агентства Project44 Джош Бразил. При этом он сказал, что такие задержки поставок и нестабильность являются вполне обычными для всего 2021 года.

Ранее китайские СМИ предположили, что инфекцию могли завести в КНР спортсмены из США, участвовавшие в Военных играх в Ухане в 2019 году. В тот период пятеро американских военных игроков заболели во время игр. У них наблюдались симптомы инфекционного заболевания: в частности, лихорадка, кашель и диарея.