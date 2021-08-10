В Китае нашли виновных во вспышке «дельта»-варианта коронавируса

В Китае нашли виновных в новой вспышке коронавируса — после того как «дельта»-вариант инфекции распространился на 31 провинцию страны, были наказаны более 40 представителей местных властей. Об этом сообщает CNN cо ссылкой на доклад здравоохранительного ведомства.

На момент публикации было зафиксировано более тысячи зараженных с явными симптомами COVID-19, это худшая официально признанная вспышка заболевания в Китае за последний год. Местные власти, в соответствии с регламентом, ввели жесткие карантинные меры.

Там, где эти шаги провалились, были выявлены виновники — это 47 представителей административной и медицинской власти на разных уровнях. Какому именно наказанию они подверглись, не сообщается. В публикации отмечается, что источник новой вспышки удалось установить. Инфицированный прибыл самолетом из России в город Нанкин.

Ранее руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов объяснил, почему штамм «дельта» так быстро распространяется: в среднем больной COVID-19 человек может заразить от двух до трех человек, а при «дельта»-варианте — от пяти до шести.