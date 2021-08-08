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В «Векторе» назвали причины быстрого распространения штамма «дельта»

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Фото: Денис Гришкин/ АГН «Москва»

Генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов назвал причины быстрого распространения штамма «дельта». Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия-1», его слова приводит ТАСС.

Максютов отметил, что необходимое для заражения число вирусных частиц у «дельты» в 10 раз выше, чем у первоначальной, «уханьской» разновидности, поэтому этот вариант распространяется намного быстрее.

«Мы показали, что количество вируса, которое необходимо для заражения животного, требуется в 10 раз меньше. Дельта-вариант более эффективно передается от зараженного организма к незараженному», — пояснил гендиректор «Вектора».

Ранее российский вирусолог, ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины Александр Чепурнов назвал особенность суперраспространителей коронавируса. По его словам, они отличаются от обычного пациента с COVID-19 размером аэрозольных капель, которые человек выделяет при дыхании и разговоре.

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