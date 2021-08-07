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Врач рассказал об особенностях постковидного синдрома «дельта»-штамма

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Фотоl KIM KYUNG-HOON / Reuters

Врач-терапевт Константин Хоманов рассказал об особенностях постковидного синдрома у перенесших «дельта»-штамм коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, данный синдром может выражаться в виде изменений голоса и длительного воспаления носоглотки. Врач отметил, что переболевшие могут страдать от чувства хронической усталости, апатии, истощения, снижения продуктивности и памяти. Помимо этого, постковидный синдром после «дельта»-штамма может включать в себя отсутствие обоняния, боли в мышцах и суставах, а также различные последствия фиброза легочной ткани, и одышку, подчеркнул эксперт.

Специалист добавил, что последствия данного заболевания проявляются вне зависимости от возраста. Все чаще «дельта»- штаммом COVID-19 заражаются молодые, в результате чего постковидный синдром проявляется у новых групп населения, объяснил он. Хоманов рассказал, что среди молодых переболевших пациентов наблюдаются проблемы с иммунной, дыхательной и нервной системами.

Ранее заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева заявила, что гендер может влиять на вероятность развития постковидного синдрома. По ее словам, данный синдром чаще встречается у женщин, чем у мужчин.

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