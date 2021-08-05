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Проценко рассказал о длительности постковидного синдрома

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Денис Проценко
Денис Проценко
Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Постковидный синдром может длиться от двух месяцев. В это время у переболевших наблюдаются остаточные симптомы инфекции. Об этом главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал в интервью радио «Комсомольская правда».

«Классического наблюдения за выздоровевшими пациентами у нас нет, потому что мы их выписываем, а далее они восстанавливаются под наблюдением врачей амбулаторно. Но из общения с коллегами, со знакомыми, которые переболели, наиболее часто отмечают такие симптомы — снижение работоспособности, быстрая утомляемость, снижение короткой памяти», — описал синдром Проценко.

По словам медика, у молодых людей он проходит в течение двух месяцев, а у пожилых может затянуться. Также врач добавил, что после болезни наблюдал и у себя признаки такого синдрома, но сейчас полностью восстановился.

Ранее Денис Проценко заявил, что проверять антитела привитым от COVID-19 не нужно, так как у 92 процентов населения после вакцинации вырабатываются антитела. Также врач напомнил о повторной вакцинации, которую необходимо пройти через полгода.

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