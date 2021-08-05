Проценко оценил необходимость тестирования на антитела привитым от COVID-19

Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что проверять антитела привитым от COVID-19 не нужно. Необходимость тестирования он оценил в эфире радио «Комсомольская правда».

«Если ты привился, можешь не переживать. Хотя, конечно, 100-процентно эффективных вакцин нет, 6-8 процентов людей не получают иммунный ответ на вакцинацию. И, кстати, это очень крутой показатель — 92 процента привитых иммунитет приобретают», — сказал Проценко.

Также он добавил, что не проверяет свои антитела к COVID-19, аргументируя это тем, что каждой осенью многие делают прививки от гриппа, но при этом никто не сдает тест на антитела. Главный врач заявил, что уже два раза вакцинировался: в декабре 2020-го и июне 2021 года, а следующую прививку планирует сделать в ноябре.

Проценко напомнил, что повторную вакцинацию необходимо проводить спустя полгода после предыдущей прививки или болезни.

Ранее Денис Проценко рассказал, что к признакам «длинного COVID-19» относятся быстрая утомляемость, когнитивная дисфункция, раздражительность, панические атаки, забывчивость. По его словам, при «длинном COVID-19» переболевшие люди не могут в течение двух и более месяцев вернуться к нормальной жизни.