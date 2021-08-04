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Российский кардиолог назвал тяжелые последствия COVID-19

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Коронавирус вызывает не только сгущение крови, но и поражение клеток внутренней поверхности кровеносных сосудов, а еще влияет на позвоночник и мозг. Тяжелые последствия заболевания назвал кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев, его слова приводит Life.ru.

«Внутренняя выстилка артерий при коронавирусе утолщается, возникает отек, некая специфическая воспалительная реакция. Это происходит во внутренней выстилке всех этих сосудов, начиная от самых крупных подвздошных, бедренных и коронарных артерий и кончая мельчайшими капиллярами, которыми пронизаны все ткани человеческого организма, кроме роговицы», — рассказал Хорошев.

Также, по его словам, инфекция сказывается на позвоночнике. При заболевании резко ухудшается состояние соединительной хрящевой ткани, заявил врач. В позвоночнике, особенно в шейном отделе, расположены наиболее тонкие межпозвонковые диски, и они становятся плоскими. По этой причине возникает дополнительное ухудшение притока крови к головному мозгу.

Врач добавил, что коронавирус особенно опасен для тех, у кого изначально есть проблемы с сосудами: тромбозы, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз.

Ранее советник гендиректора Международного медицинского кластера, терапевт Ярослав Ашихмин рассказал, что людям, которые перенесли COVID-19, необходимо отслеживать состояние сосудистой системы, особенно стоит быть внимательными к самочувствию в первую неделю после выздоровления.

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