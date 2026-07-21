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Силовые структуры
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15:09, 21 июля 2026Силовые структуры

Россиянка попала в поле зрения силовиков и получила большой срок

В Иркутской области суд приговорил женщину к 11 годам за сбыт наркотиков
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Иркутской области суд приговорил к 11 годам колонии общего режима 36-летнюю местную жительницу, слежка за которой показала ее причастность к сбыту наркотиков. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ГУ МВД по региону.

На допросе женщина и ее сожитель утверждали, что приобрели наркотики для личного употребления, но суд, изучив совокупность доказательств, признал женщину виновной в сбыте. Дело в отношении ее возлюбленного выделено в отдельное производство.

Женщина и ее сожитель попали в поле зрения правоохранителей год назад. Оперативники установили, что пара занималась сбытом запрещенных веществ как через закладки, так и напрямую — из рук в руки. Один из покупателей был задержан сразу после приобретения наркотиков: у него изъяли производное N-метилэфедрона. Вскоре задержали и саму пару — при обыске у них нашли более 19 граммов синтетического наркотика меткатинона.

Ранее Мособлсуд приговорил к 13 годам лишения свободы многодетную фермершу-блогершу Веронику Ярошик за сбыт наркотиков.

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