Россиянка попала в поле зрения силовиков и получила большой срок

В Иркутской области суд приговорил к 11 годам колонии общего режима 36-летнюю местную жительницу, слежка за которой показала ее причастность к сбыту наркотиков. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ГУ МВД по региону.
На допросе женщина и ее сожитель утверждали, что приобрели наркотики для личного употребления, но суд, изучив совокупность доказательств, признал женщину виновной в сбыте. Дело в отношении ее возлюбленного выделено в отдельное производство.
Женщина и ее сожитель попали в поле зрения правоохранителей год назад. Оперативники установили, что пара занималась сбытом запрещенных веществ как через закладки, так и напрямую — из рук в руки. Один из покупателей был задержан сразу после приобретения наркотиков: у него изъяли производное N-метилэфедрона. Вскоре задержали и саму пару — при обыске у них нашли более 19 граммов синтетического наркотика меткатинона.
Ранее Мособлсуд приговорил к 13 годам лишения свободы многодетную фермершу-блогершу Веронику Ярошик за сбыт наркотиков.