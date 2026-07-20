Многодетную фермершу-блогершу приговорили в российском регионе

Мособлсуд приговорил фермершу-блогершу Ярошик за сбыт наркотиков

Мособлсуд приговорил к 13 годам лишения свободы многодетную фермершу-блогершу Веронику Ярошик за сбыт наркотиков. Об этом пишет «МК».

Ярошик признали виновной по статье 228.1 УК РФ.

В октябре 2023 года в ее автомобиле «Лада» под пассажирским сиденьем полицейские нашли два килограмма мефедрона. Правоохранители установили, что блогер занималась сбытом запрещенных веществ. Она рассылала по России бытовую технику — мясорубки, кофемашины и другие кухонные приборы, внутри которых были спрятаны наркотики. География поставок охватывала Сахалин, Приморье, Хабаровский край и Калининградскую область.

При этом среди подписчиков женщина известна как мать троих детей, фермерша и благотворительница: ежемесячно она раздавала многодетным семьям поросят и цыплят.

Ранее в Подмосковье арестовали иностранца за организацию нарколаборатории.