Иностранец организовал запрещенное производство в российском регионе и попал под следствие

В Подмосковье арестовали иностранца за организацию нарколаборатории

В Подмосковье арестовали иностранца за организацию нарколаборатории. Об этом сообщает «МВД Медиа» в Telegram-канале.

Возбуждено уголовное дело по статье 30, 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») УК РФ.

По данным ведомства, некоторое время назад 44-летний иностранец в одном из мессенджеров нашел предложение о работе химиком. Он согласился и получил от неизвестных кураторов подробные инструкции, а также более 13,5 тысячи евро.

На эти средства мужчина приобрел старый дом в деревне Тюшино, необходимое оборудование и химические реактивы. Производство он организовал в придомовой постройке.

В результате оперативно-разыскных мероприятий правоохранители провели его задержание на месте преступления. При осмотре жилища и прилегающих помещений полицейские обнаружили 15 пакетов и емкостей с веществом в виде порошка, также 155 канистр с жидкостями, оснащение, химические реактивы и средства защиты.

Экспертиза показала, что в составе части изъятого вещества содержится мефедрон общей массой более двух килограммов.

По словам задержанного, за время нелегальной деятельности он успел изготовить более 88 килограммов наркотиков. Готовый продукт злоумышленник расфасовывал по одному килограмму в пакеты, после чего делал тайники-закладки на территории Подмосковья, а координаты мест отправлял кураторам.

Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что россиянин вовлек сына в семейное дело и оказался в полиции.