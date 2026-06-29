Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:28, 29 июня 2026Силовые структуры

Иностранец организовал запрещенное производство в российском регионе и попал под следствие

В Подмосковье арестовали иностранца за организацию нарколаборатории
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Подмосковье арестовали иностранца за организацию нарколаборатории. Об этом сообщает «МВД Медиа» в Telegram-канале.

Возбуждено уголовное дело по статье 30, 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») УК РФ.

По данным ведомства, некоторое время назад 44-летний иностранец в одном из мессенджеров нашел предложение о работе химиком. Он согласился и получил от неизвестных кураторов подробные инструкции, а также более 13,5 тысячи евро.

На эти средства мужчина приобрел старый дом в деревне Тюшино, необходимое оборудование и химические реактивы. Производство он организовал в придомовой постройке.

В результате оперативно-разыскных мероприятий правоохранители провели его задержание на месте преступления. При осмотре жилища и прилегающих помещений полицейские обнаружили 15 пакетов и емкостей с веществом в виде порошка, также 155 канистр с жидкостями, оснащение, химические реактивы и средства защиты.

Экспертиза показала, что в составе части изъятого вещества содержится мефедрон общей массой более двух килограммов.

По словам задержанного, за время нелегальной деятельности он успел изготовить более 88 килограммов наркотиков. Готовый продукт злоумышленник расфасовывал по одному килограмму в пакеты, после чего делал тайники-закладки на территории Подмосковья, а координаты мест отправлял кураторам.

Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что россиянин вовлек сына в семейное дело и оказался в полиции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле отреагировали на высказывания Зеленского

    Трамп призвал сообщать о нарушениях в продаже бензина

    Младшая дочь Глюкозы высказалась о новом имидже матери

    Трамп анонсировал новые переговоры

    Российские военные дали бой взводу украинских роботов

    От одного аксессуара для смартфона призвали отказаться

    Telegram оштрафовали в России

    Повышенный интерес комаров к некоторым людям объяснили

    Стало известно об изменениях работы одной станции московского метро

    Впервые в истории набравшая 500 баллов на ЕГЭ школьница рассказала о талисмане

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok