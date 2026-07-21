Экспорт машин из одной страны в Китай обвалился

Bloomberg: Продажи Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW и Mini рухнули в КНР более чем на треть

Экспортные поставки автомобилей и комплектующих из Германии в Китай продолжили многолетнее сокращение. За период с января по май 2026 года их денежный объем снизился более чем на 25 процентов, до 4,7 миллиарда евро. Пик поставок за тот же период пришелся на 2022 год, когда сумма достигала 13,6 миллиарда евро, пишет Bloomberg.

Крупнейший в мире автомобильный рынок долго оставался главным источником прибыли для немецких производителей. До 2024 года машины и запчасти занимали первое место в структуре немецкого экспорта в КНР.

Во втором квартале 2026 года продажи концерна Volkswagen в Китае рухнули на 37 процентов. Другие немецкие производители премиального сегмента тоже ощутили спад спроса в КНР. Сбыт легковых машин Mercedes-Benz, BMW и Mini во втором квартале упал на 30 процентов. Компания Porsche за первое полугодие отчиталась о снижении поставок в азиатскую страну на 32 процента. Жесткая конкуренция с местными брендами и ослабление рынка недвижимости ударили прежде всего по дорогим моделям.

Пока немецкий автопром переживает закат на китайском рынке, местные автопроизводители усиливают присутствие в Европе. BYD и Chery активно продвигают там доступные по цене электромобили.

Ранее в России зафиксировали двукратный рост спроса на машины с возможностью зарядки от электросети. По данным аналитика Сергея Целикова, с 29 июня по 19 июля средненедельные продажи новых подключаемых гибридов составили 2144 автомобиля, а полностью электрических моделей — 326 единиц.