Россиян предупредили о риске инсульта и инфаркта в первую неделю после COVID-19

Советник гендиректора Международного медицинского кластера, терапевт Ярослав Ашихмин рассказал, что людям, которые перенесли COVID-19, необходимо отслеживать состояние сосудистой системы, особенно стоит быть внимательными к самочувствию в первую неделю после выздоровления. Помимо этого, он предупредил о риске некоторых заболеваний в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Так Ашихмин прокомментировал статью медицинского издания The Lancet, в которой говорится, что у пациентов значительно увеличивается риск сердечного приступа и ишемического инсульта после коронавируса.

«С первой недели после перенесенного коронавируса существенно повышается риск инсульта, инфаркта, других сердечно-сосудистых катастроф. В первую неделю риск фактически в три раза выше. Опасность снижается с течением времени, через три-четыре недели риск выше в 1,6 раза у тех, кто переболел», — предупредил врач.

Кроме того, пациентам с рисками сердечно-сосудистых катастроф Ашихмин посоветовал обращаться за консультацией к специалистам.

«Давление выше 135 и 85 — это не норма. Идти к врачу. Людям нужно серьезно заняться своим здоровьем. Многим нужны статины, тем, у кого есть бляшки», — заключил терапевт.

Ранее ученые из шведского Университета Умео выявили, что в первые две недели после коронавирусной инфекции значительно увеличивается риск сердечного приступа и ишемического инсульта. Уточнятся, что в крупном исследовании участвовали 86 742 пациента с COVID-19 и 348 481 здоровый человек из контрольной группы.