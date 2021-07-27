Ученые назвали сроки падения уровня антител после вакцинации

Общий уровень антител начинает падать уже через шесть недель после полной вакцинации и может упасть более чем на 50 процентов в течение десяти недель. Такие сроки назвали ученые Университетского колледжа Лондона, которые опубликовали результаты исследования в журнале The Lancet. Кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Специалисты проанализировали данные 600 человек и выяснили, что после двух доз вакцины Pfizer уровни антител значительно выше, чем после вакцины AstraZeneca. В то же время клинические последствия от снижения антител пока еще не ясны, поэтому нельзя говорить о падении уровня защиты против коронавируса. Как показывают другие исследования, вакцины остаются эффективными в предотвращении тяжелых форм COVID-19.

Для Pfizer уровни антител снизились с среднего значения 7506 единиц на миллилитр (ед/мл) в течение 21-41 дня до 3320 единиц на миллилитр через 70 дней и более. Для Astra Zeneca уровни антител снизились со среднего значения 1201 единица на миллилитр через 0-20 дней до 190 единиц на миллилитр (67–644) через 70 или более дней. По словам ученых, если антитела продолжат снижаться такими темпами, то это может означать значительное ослабевание защитных свойств вакцин, особенно в отношении новых вариантов вируса.

Результаты подтверждают рекомендации Объединенного комитета по вакцинации и иммунизации (JCVI), согласно которым клинически уязвимые взрослые, люди в возрасте 70 лет и старше, а также те, кто живет в домах престарелых должны получать бустерные зоны, поддерживающие иммунитет.