Названы наиболее восприимчивые к коронавирусу животные

Группа ученых назвала животных, наиболее подверженных заражению коронавирусом, результаты исследования опубликованы в журнале Emerging Infectious Diseases.

Эксперты из Института инфекционных заболеваний Швейцарии, Института вирусологии и иммунологии Бернского университета совместно с коллегами из Германии и Коста-Рики исследовали 12 видов млекопитающих. Они отобрали для своей научной работы собак, свиней, кроликов, коз, лам, два вида летучих мышей. Кроме того, в лаборатории были доставлены макаки-резусы, хорьки, крупный рогатый скот, кошки и верблюды. Ученые исследовали клетки из их дыхательных путей.

Специалисты заражали клетки коронавирусом в чашках Петри, а затем наблюдали, с какой скоростью вирус воспроизводит сам себя. Размножиться коронавирус смог только на двух образцах — на частицах легких кошек и макак-резусов. Таким образом, наиболее подвержены SARS-CoV-2 обезьяны и представители семейства кошачьих.

Затем ученые попробовали «запустить в работу» полноразмерный вирус, но развиваться в клетках он не стал. Эксперты пришли к выводу, что в организме кошек и обезьян полноценно вырасти COVID-19 не может. Несмотря на это, они призвали контролировать состояние этих двух групп млекопитающих, как наиболее уязвимых для вируса.

Ранее биолог Анча Баранова отметила: главная опасность передачи коронавируса от людей к животным состоит в том, что из зараженных популяций вирус может распространяться на человека даже после того, как закончится пандемия. Такие природные очаги в настоящее время формируются или уже сформировались.