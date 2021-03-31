Названа цена российской вакцины от коронавируса для животных

Цена российской вакцины от коронавируса для животных составит 588 рублей за две дозы, их будут вводить с перерывом в 21 день. Об этом рассказала РИА Новости советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано.

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Это отпускная цена со стороны разработчика. Она отметила, что Россельхознадзор хочет сделать вакцину доступной и не преследуют коммерческие цели при ее продаже.

Препарат получил название «Карнивак-Ков». Он является первым и единственным в мире профилактическим средством для животных. Клинические испытания вакцины стартовали в октябре прошлого года. В них были задействованы собаки, кошки, песцы, норки, лисы и другие животные. У ста процентов испытуемых после вакцинации выработались антитела к коронавирусу.

Интерес к российской вакцине уже проявляют зарубежные компании. Разработкой интересовались коммерческие структуры из Греции, Польши, Австрии, США, Канады и Сингапура.

Ранее директор центра имени Гамалеи, разработавшего вакцину «Спутник V», Александр Гинцбург указал, что коронавирус еще не реализовал свой патогенный потенциал. Следующий этап — заражение сельскохозяйственных и домашних животных.