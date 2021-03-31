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В России назвали заинтересованные в вакцине от коронавируса для животных страны

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Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

Интерес к российской вакцине от коронавируса для животных «Карнивак-Ков» проявляют зарубежные компании. Об этом заявил замруководителя Россельхознадзора Константин Савенков, передает РИА Новости.

Он уточнил, что помимо отечественных звероводческих хозяйств, разработкой интересовались коммерческие структуры из Греции, Польши, Австрии, США, Канады и Сингапура.

«Карнивак-Ков» был разработан подведомственным Россельхознадзору «Федеральным центром охраны здоровья животных» (ФГБУ ВНИИЗЖ). На данный момент эта вакцина является первым и единственным в мире профилактическим препаратом для животных.

Клинические испытания вакцины начались в октябре прошлого года. В них были задействованы собаки, кошки, песцы, норки, лисы и другие животные. По итогам исследований у ста процентов испытуемых вакцинированных животных были выработаны антитела к коронавирусу.

Ранее директор центра имени Гамалеи, разработавшего вакцину «Спутник V», Александр Гинцбург указал, что коронавирус еще не реализовал свой патогенный потенциал. Следующий этап — заражение сельскохозяйственных и домашних животных, пояснил он. Так, в течение года человечество защитят с помощью хороших вакцин, однако к этому моменту будут заражены домашние животные.

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