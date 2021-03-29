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Гинцбург предрек связанный с животными следующий этап пандемии COVID-19

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Фото: Globallookpress.com

Директор центра имени Гамалеи, разработавшего вакцину «Спутник V», Александр Гинцбург предрек следующий этап пандемии COVID-19, связанный с заражением домашних и сельскохозяйственных животных. Он заявил об этом в интервью «Известиям».

Журналист поинтересовался у академика, как коронавирус проявит себя в будущем: «Вы хотите сказать, что SARS-CoV-2 еще "даст нам прикурить"?»

«Да, коронавирус еще не реализовал свой патогенный потенциал. Следующий этап — заражение сельскохозяйственных и домашних животных», — ответил Гинцбург.

По его словам, в течение года человечество защитят с помощью хороших вакцин, однако к этому моменту будут заражены домашние животные. «А избавляться от любимых питомцев никто не собирается. Поэтому вокруг нас будут постоянно присутствовать очаги этого возбудителя, который при этом будет еще эволюционировать», — заверил эксперт.

Он также призвал быть готовыми «к длительному существованию с этим возбудителем».

Ранее Гинцбург заявил, что ревакцинация препаратом не просто возможна, но может быть даже эффективнее первичной вакцинации. По его словам, ученые доказали возможность ревакцинации аденовирусными векторами без потери иммуногенности к целевому антигену.

Российская вакцина «Спутник V» стала самым узнаваемым препаратом от коронавируса. На втором месте оказался препарат Pfizer/BioNTech.

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