Сотрудники центра Гамалеи ревакцинировались «Спутником V»

Ряд сотрудников центра имени Гамалеи, разработавшего вакцину от коронавируса «Спутник V», ревакцинировались. Об этом в воскресенье, 28 марта, заявил в эфире Первого канала заместитель директора центра по научной работе Денис Логунов. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, у всех сотрудников хорошие иммунные ответы.

«Часть сотрудников уже довольно давно вакцинировались, и ряд из них, пожилых, были перевакцинированы, очень хорошие ответы», — сказал Логунов.

Ранее директор центра имени Гамалеи, разработавшего вакцину «Спутник V», Александр Гинцбург заявил, что ревакцинация препаратом не просто возможна, но может быть даже эффективнее первичной вакцинации. По его словам, ученые доказали возможность ревакцинации аденовирусными векторами без потери иммуногенности к целевому антигену.

Российская вакцина «Спутник V» стала самым узнаваемым препаратом от коронавируса. На втором месте оказался препарат Pfizer/BioNTech.