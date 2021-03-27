В России отреагировали на планы Лукашенко создать лучшую в мире вакцину

Глава отдела микробиологии латентных инфекций института имени Гамалеи Виктор Зуев оценил заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко, поручившего создать лучшую в мире вакцину от коронавируса. Своим мнением он поделился в эфире НСН.

Ученый напомнил, что Минск запустил промышленное производство российской вакцины «Спутник V». «Так они же берут нашу вакцину! Конечно, лучшую в мире! У них же наши технологии. Сейчас важно, чтобы они быстро наладили производство по переданной им технологии и начали прививаться», — обратил внимание Зуев.

По его словам, белорусский лидер иногда хочет удивить граждан, поэтому его высказывания не стоит воспринимать всерьез. «А почему он так говорит, черт его знает, надо спрашивать уже у него. Человек что-то ляпнул, ну чего к этому публику привлекать?» — подчеркнул сотрудник института имени Гамалеи.

26 марта Лукашенко поручил министру здравоохранения Дмитрию Пиневичу ускорить разработку отечественной вакцины от коронавируса. Так, белорусский препарат должен быть разработан в кратчайшие сроки, так как белорусы уже «кое-что знают» и могут пользоваться опытом России, Европы и Китая. «Надо встать на плечи тем, кто это уже сделал, и сделать хорошую вакцину. Если получится надежная, качественная — 98-99 процентов гарантии — это будет прорыв», — сказал глава государства.

В настоящее время в Белоруссии прививают от коронавируса вакциной «Спутник V», выпущенной в России. Массовая вакцинация в стране начнется в апреле, сейчас препарат распределяют среди медиков, работников социальной сферы и военных.