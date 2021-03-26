Лукашенко захотел «встать на плечи» России и разработать «самую лучшую» вакцину

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил министру здравоохранения Дмитрию Пиневичу ускорить разработку отечественной вакцины от коронавируса и пообещал, что она станет «самой лучшей» в мире, пишет БЕЛТА.

По его словам, белорусский препарат должен быть разработан в кратчайшие сроки, так как белорусы уже «кое-что знают» и могут пользоваться опытом России, Европы и Китая. «Надо встать на плечи тем, кто это уже сделал, и сделать хорошую вакцину. Если получится надежная, качественная — 98-99 процентов гарантии — это будет прорыв», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что собственная вакцина должна появиться у Белоруссии в следующем году, а до этого времени власти планируют привить иностранными препаратами как минимум 60 процентов населения. «Надо — добавим больше. Но покупной вакциной и которую произведем по российским технологиям», — отметил политик.

Ранее белорусское предприятие «Белмедпрепараты» запустило промышленное производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Завод завершил все подготовительные мероприятия и планирует выпускать до 500 тысяч доз в месяц. Пробную серию российского препарата в стране выпустили еще 26 февраля.

В настоящее время в Белоруссии прививают от коронавируса вакциной «Спутник V», выпущенной в России. Массовая иммунизация в стране начнется в апреле, сейчас препарат распределяют среди медиков, работников социальной сферы и военных.