В Белоруссии началось промышленное производство вакцины «Спутник V»

Белорусское предприятие «Белмедпрепараты» запустило промышленное производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, завод уже завершил все подготовительные мероприятия и провел нужные экспертизы перед началом производства. «Начался розлив первых промышленных серий вакцины "Спутник V" из полупродукта российской компании АО "Генериум"», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что первая партия препарата будет использована для вакцинации населения уже с начала апреля. Всего предприятие планирует производить «Спутник V» в объеме около 500 тысяч доз в месяц.

«Спутник V» — первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, она создана на основе другого аденовируса, в который встроен ген коронавируса. При попадании в клетки он образует в них белки — они вызывают иммунитет и способствуют развитию антител.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии началась вакцинация от коронавируса препаратом Vero Cell китайской компании Sinopharm. Министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич при этом отмечал, что страна рано или поздно разработает собственную вакцину.