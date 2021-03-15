Белоруссия начала вакцинацию от коронавируса препаратом из Китая

В Белоруссии началась вакцинация от коронавируса препаратом Vero Cell китайской компании Sinopharm. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Белоруссии в своем Telegram-канале.

Отмечается, что около двух недель препарат проходил лабораторный контроль, в процессе которого эксперты убедились в его высоком качестве и безопасности.

Первым учреждением здравоохранения в Белоруссии, где использовали китайскую вакцину, стала 36-я городская поликлиника Минска.

Министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич отметил, что первыми прививку от коронавируса получат медики, педагоги и работники социальных служб. По данным профильного ведомства, первым привитым вакциной компании Sinopharm стал профессор Михаил Петрович.

«Специалисты обсуждают вопрос локализации производства [китайской вакцины] в нашей стране. Возможно, это произойдет на базе индустриального парка "Великий камень"», — добавил Пиневич.

11 марта стало известно, что Белоруссия разработает свою вакцину против коронавируса. Президент Александр Лукашенко отметил, что создание препарата обойдется в пять миллионов белорусских рублей (около 144 миллионов российских рублей).

Сейчас в Белоруссии прививают от коронавируса российской вакциной «Спутник V». 26 февраля в стране выпустили пробную серию российского препарата. С апреля всех желающих начнут прививать вакциной, выпущенной на белорусском фармацевтическом предприятии.