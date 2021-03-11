В Белоруссии выявили первые случаи заражения британским штаммом коронавируса

Министерство здравоохранения Белоруссии сообщило, что в республике выявлено несколько первых случаев инфицирования британским штаммом нового коронавируса. Об этом сообщает Tut.by.

«Это подтвердили исследования специалистов Республиканского научно-практического центра эпидемиологии и микробиологии. Первые образцы британского штамма белорусские специалисты нашли у лиц, прибывших из-за рубежа: Польша, Украина, Египет. Еще несколько положительных образцов получены у лиц, инфицированных на территории страны», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что британский штамм заразнее распространявшихся ранее видов и эффективнее передается среди более молодых групп населения, по предварительным выводам, он отличается большей летальностью. По словам ученых, SARS-CoV-2, по-видимому, способен быстро мутировать, и существует реальная опасность того, что возникнут новые варианты с устойчивостью к вакцинам.

Ранее 11 марта министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич заявил, что страна разработает свою вакцину против коронавируса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что создание препарата обойдется в 5 миллионов белорусских рублей (около 144 миллионов российских рублей).

Сейчас в Белоруссии прививают от коронавируса российской вакциной «Спутник V». 26 февраля в стране выпустили пробную серию российского препарата. Всех желающих начнут прививать вакциной, выпущенной на белорусском фармацевтическом предприятии, с апреля.